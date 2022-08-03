Принцесса и лягушка
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Принцесса и лягушка

Принцесса и лягушка (фильм, 2009) смотреть онлайн

9.02009, The Princess and the Frog
Мультфильм, Приключения93 мин18+

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О фильме

Все мы знаем, что бывает, когда принц целует заколдованную в лягушку принцессу. Но что случится, если переодетая в принцессу официантка поцелует лягушку-принца?

Страна
США, Канада, Бразилия
Жанр
Комедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения, Мелодрама, Фэнтези
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Принцесса и лягушка»