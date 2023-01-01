Биография

Опра Уинфри – актриса, телеведущая, медиамагнат, активистка. Ее визитная карточка – собственное шоу, прогремевшее на все США. В 2007 году была возглавила список влиятельных женщин. Опра родилась в баптисткой семье, брак ее родителей не был зарегистрирован. Детство она провела сельской глуши, где бабушка часто подвергала ее телесным наказаниям. В девять лет подверглась изнасилованию, в четырнадцать – забеременела, ребенок умер после рождения. Несмотря на все сложности, Опра превосходно училась, поступила в университет Теннеси и сразу же устроилась на работу на местный телеканал, став самым юным репортером. Получила множество наград, в том числе и от президента США. На протяжении двух десятков лет живет со своим партнером Грэхэмом. После смерти ребенка решила больше не заводить детей. Первый фильм с Опрой Уинфри вышел в 1985 году, после чего ее практически ежегодно приглашали на съемки. На счету Опры Уинфри роли самой различной направленности, от комедийных до драматических. Последняя картина, «Излом времени», вышла недавно – в 2017 году. Опра не планирует много сниматься и делает упор на собственные шоу.