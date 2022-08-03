Принцесса и лягушка (фильм, 2009) смотреть онлайн
9.52009, Принцесса и лягушка
Мультфильм, Приключения93 мин0+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Все мы знаем, что бывает, когда принц целует заколдованную в лягушку принцессу. Но что случится, если переодетая в принцессу официантка поцелует лягушку-принца?
СтранаСША, Канада, Бразилия
ЖанрКомедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения, Мелодрама, Фэнтези
КачествоSD
Время93 мин / 01:33
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.2 IMDb
- РКРежиссёр
Рон
Клементс
- ДМРежиссёр
Джон
Маскер
- Актриса
Аника
Нони Роуз
- БКАктёр
Бруно
Кампос
- Актёр
Кит
Дэвид
- ДКАктриса
Дженнифер
Коуди
- Актёр
Джим
Каммингс
- ПБАктёр
Питер
Бартлетт
- ДЛАктриса
Дженифер
Льюис
- Актриса
Опра
Уинфри
- Актёр
Терренс
Ховард
- РЭСценарист
Роб
Эдвардс
- РКСценарист
Рон
Клементс
- ДМСценарист
Джон
Маскер
- ГЭСценарист
Грег
Эрб
- ПДПродюсер
Питер
Дель Вечо
- ДЛПродюсер
Джон
Лассетер
- СПАктёр дубляжа
Стас
Пьеха
- АСАктриса дубляжа
Асет
Самраилова
- ГПАктёр дубляжа
Григорий
Перель
- Актриса дубляжа
Лариса
Долина
- ИЛАктриса дубляжа
Ирина
Лосева
- ДДМонтажёр
Джефф
Дрэхейм
- РНКомпозитор
Рэнди
Ньюман