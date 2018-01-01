Wink
Детям
Представь себе
Актёры и съёмочная группа фильма «Представь себе»

Актёры и съёмочная группа фильма «Представь себе»

Режиссёры

Кэри Киркпатрик

Кэри Киркпатрик

Karey Kirkpatrick
Режиссёр

Актёры

Эдди Мерфи

Эдди Мерфи

Eddie Murphy
АктёрEvan Danielson
Томас Хейден Чёрч

Томас Хейден Чёрч

Thomas Haden Church
АктёрJohnny Whitefeather
Яра Шахиди

Яра Шахиди

Yara Shahidi
АктрисаOlivia Danielson
Ронни Кокс

Ронни Кокс

Ronny Cox
АктёрTom Stevens
Стефен Раннациси

Стефен Раннациси

Stephen Rannazzisi
АктёрNoah Kulick
Николь Ари Паркер

Николь Ари Паркер

Nicole Ari Parker
АктрисаTrish
ДеРэй Дэвис

ДеРэй Дэвис

DeRay Davis
АктёрJohn Strother
Ванесса Уильямс

Ванесса Уильямс

Vanessa Williams
АктрисаLori Strother
Мартин Шин

Мартин Шин

Martin Sheen
АктёрDante D'Enzo
Лорен Уидман

Лорен Уидман

Lauren Weedman
АктрисаRose

Сценаристы

Эд Соломон

Эд Соломон

Ed Solomon
Сценарист
Крис Мэтисон

Крис Мэтисон

Chris Matheson
Сценарист

Продюсеры

Лоренцо Ди Бонавентура

Лоренцо Ди Бонавентура

Lorenzo di Bonaventura
Продюсер
Эд Соломон

Эд Соломон

Ed Solomon
Продюсер
Рик Кидни

Рик Кидни

Ric Kidney
Продюсер

Художники

Сью Чань

Сью Чань

Sue Chan
Художница
Рут Е. Картер

Рут Е. Картер

Ruth E. Carter
Художница

Монтажёры

Дэвид Мориц

Дэвид Мориц

David Moritz
Монтажёр

Операторы

Джон Линдли

Джон Линдли

John Lindley
Оператор

Композиторы

Марк Манчина

Марк Манчина

Mark Mancina
Композитор