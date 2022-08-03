Правила съема: Метод Хитча
Правила съема: Метод Хитча

Правила съема: Метод Хитча (фильм, 2005) смотреть онлайн

9.22005, Hitch
Мелодрама, Комедия113 мин12+

О фильме

Нью-йоркский доктор-сват Алекс Хитченс помогает другим мужчинам завоевывать сердца самых прекрасных девушек. Очередным клиентом Хитча становится неуклюжий и робкий бухгалтер Альберт, до безумия влюбленный в звезду Аллегру Коул.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
113 мин / 01:53

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Правила съема: Метод Хитча»