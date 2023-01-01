Биография

Тедди Зи — продюсер драм, мелодрам и комедий. Член Академии кинематографических искусств и наук, а также член Гильдии продюсеров Америки. Тедди Зи имеет степень магистра делового администрирования и степень бакалавра в области производственных и трудовых отношений. Помимо продюсерской деятельности оказывает консультационные услуги по темам рекламы, маркетинга, технологий и продвижению в СМИ. Является исполнительным советником в компании ObEN — стартапа в области искусственного интеллекта. Был исполнительным вице-президентом кинокомпании Columbia Pictures, а также старшим вице-президентом Paramount Pictures и президентом Sony Overbrook Films. После основал собственную компанию Teddy Zee Productions. Наиболее известные фильмы Тедди Зи: «Правила съема: Метод Хитча» 2005 года, «В погоне за счастьем» 2006 года и «Квантовый квест: Космическая одиссея» 2010 года.