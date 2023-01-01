Повелитель приливов
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Повелитель приливов

Повелитель приливов (фильм, 1991) смотреть онлайн

1991, The Prince of Tides
Драмы, Мелодрамы126 мин18+

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Сюжет

Главный герой фильма «Повелитель приливов» Том Винго, уставший от постоянных проблем во взаимоотношениях со своей женой и матерью, узнает о том, что его сестра пыталась покончить жизнь самоубийством. Немедленно отправившись к ней, он знакомится с ее личным психологом, доктором Сьюзан Ловенштейн. Доктор Ловенштейн помогает Тому разобраться в себе и вскрыть причину его несчастий. Постепенно их отношения перерастают в красивый роман.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Повелитель приливов»

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