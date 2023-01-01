Повелитель приливов (фильм, 1991) смотреть онлайн
1991, The Prince of Tides
Драмы, Мелодрамы126 мин18+
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Сюжет
Главный герой фильма «Повелитель приливов» Том Винго, уставший от постоянных проблем во взаимоотношениях со своей женой и матерью, узнает о том, что его сестра пыталась покончить жизнь самоубийством. Немедленно отправившись к ней, он знакомится с ее личным психологом, доктором Сьюзан Ловенш�тейн. Доктор Ловенштейн помогает Тому разобраться в себе и вскрыть причину его несчастий. Постепенно их отношения перерастают в красивый роман.
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Информация
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb
- БСРежиссёр
Барбра
Стрейзанд
- Актёр
Ник
Нолти
- БСАктриса
Барбра
Стрейзанд
- Актриса
Блайт
Даннер
- КНАктриса
Кейт
Неллиган
- Актёр
Ерун
Краббе
- МДАктриса
Мелинда
Диллон
- ДКАктёр
Джордж
Карлин
- ДГАктёр
Джейсон
Гулд
- БСАктёр
Брэд
Салливан
- МКАктриса
Мэгги
Колье
- Сценарист
Бекки
Джонстон
- ПКСценарист
Пэт
Конрой
- БСПродюсер
Барбра
Стрейзанд
- ККПродюсер
Кис
Кормэн
- ДМАктёр дубляжа
Дмитрий
Матвеев
- ИААктриса дубляжа
Ирина
Акулова
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- РПАктёр дубляжа
Рудольф
Панков
- ВПАктёр дубляжа
Виктор
Петров
- РМХудожница
Рут
Морли
- ЛАХудожница
Лесли
А. Поуп
- ДЦМонтажёр
Дон
Циммерман
- СГОператор
Стивен
Голдблатт
- Композитор
Джеймс
Ньютон Ховард