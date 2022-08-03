Потустороннее (фильм, 2010) смотреть онлайн
2010, Hereafter
Фэнтези, Мелодрама123 мин18+
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О фильме
Лента рассказывает параллельные и в конечном итоге пересекающиеся истории о людях, познавших смерть — французской журналистке, пережившей цунами в 2004 году, и десятилетнем мальчике, потерявшем в автокатастрофе своего брата-близнеца.
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Клинт
Иствуд
- Актёр
Мэтт
Дэймон
- СдАктриса
Сесиль
де Франс
- ФМАктёр
Фрэнки
МакЛарен
- ДМАктёр
Джордж
МакЛарен
- Актёр
Джей
Мор
- Актриса
Брайс
Даллас Ховард
- ТНАктёр
Тьерри
Нёвик
- РКАктёр
Ричард
Кайнд
- СШАктёр
Стив
Ширрипа
- ЧКАктёр
Чарли
Крид-Майлз
- Сценарист
Питер
Морган
- Продюсер
Клинт
Иствуд
- Продюсер
Кэтлин
Кеннеди
- Продюсер
Роберт
Лоренц
- ДБПродюсер
Джон
Бернард
- ПМХудожник
Патрик
М. Салливан мл.
- ДХХудожница
Дебора
Хоппер
- ГФХудожник
Гари
Феттис
- ДКМонтажёр
Джоэл
Кокс
- ГРМонтажёр
Гари
Роач
- Оператор
Том
Стерн
- Композитор
Клинт
Иствуд