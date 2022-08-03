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Потустороннее

Потустороннее (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, Hereafter
Фэнтези, Мелодрама123 мин18+

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О фильме

Лента рассказывает параллельные и в конечном итоге пересекающиеся истории о людях, познавших смерть — французской журналистке, пережившей цунами в 2004 году, и десятилетнем мальчике, потерявшем в автокатастрофе своего брата-близнеца.

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама, Фэнтези
Качество
SD
Время
123 мин / 02:03

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Потустороннее»