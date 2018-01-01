Wink
Фильмы
Последняя фантазия
Актёры и съёмочная группа фильма «Последняя фантазия»

Режиссёры

Хиронобу Сакагути

Hironobu Sakaguchi
Режиссёр
Мото Сакакибара

Moto Sakakibara
Режиссёр

Актёры

Мин-На Вэнь

Ming-Na Wen
АктрисаDoctor Aki Ross
Алек Болдуин

Alec Baldwin
АктёрCaptain Gray Edwards
Винг Реймз

Ving Rhames
АктёрRyan
Стив Бушеми

Steve Buscemi
АктёрNeil
Пери Гилпин

Peri Gilpin
АктрисаJane
Дональд Сазерленд

Donald Sutherland
АктёрDr. Sid
Джеймс Вудс

James Woods
АктёрGeneral Hein
Кит Дэвид

Keith David
АктёрCouncil Member #1
Джин Симмонс

Jean Simmons
АктрисаCouncil Member #2
Мэтт Маккензи

Matt McKenzie
Актёр

Сценаристы

Джеф Винтар

Jeff Vintar
Сценарист
Хиронобу Сакагути

Hironobu Sakaguchi
Сценарист
Джек Флетчер

Jack Fletcher
Сценарист

Продюсеры

Дзюн Аида

Jun Aida
Продюсер
Крис Ли

Chris Lee
Продюсер
Майкл Хэк

Michael Hack
Продюсер

Актёры дубляжа

Евгения Игумнова

Актриса дубляжа
Станислав Концевич

Актёр дубляжа
Валерий Соловьев

Актёр дубляжа
Олег Куликович

Актёр дубляжа
Наталья Данилова

Актриса дубляжа

Монтажёры

Кристофер С. Кэпп

Christopher S. Capp
Монтажёр

Операторы

Мото Сакакибара

Moto Sakakibara
Оператор

Композиторы

Эллиот Голденталь

Elliot Goldenthal
Композитор