Актёры и съёмочная группа фильма «Последняя фантазия»

Актёры
АктрисаDoctor Aki Ross
Мин-На ВэньMing-Na Wen
АктёрCaptain Gray Edwards
Алек БолдуинAlec Baldwin
АктёрRyan
Винг РеймзVing Rhames
АктёрNeil
Стив БушемиSteve Buscemi
АктрисаJane
Пери ГилпинPeri Gilpin
АктёрDr. Sid
Дональд СазерлендDonald Sutherland
АктёрGeneral Hein
Джеймс ВудсJames Woods
АктёрCouncil Member #1
Кит ДэвидKeith David
АктрисаCouncil Member #2
Джин СиммонсJean Simmons
Актёр