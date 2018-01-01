Wink
Фильмы
Последний лепесток
Актёры и съёмочная группа фильма «Последний лепесток»

Актёры и съёмочная группа фильма «Последний лепесток»

Режиссёры

Валерий Девятилов

Режиссёр

Актёры

Бибигуль Суюншалина

АктрисаГуля
Артём Осипов

АктёрИгнат
Наталия Житкова

АктрисаДроздова
Светлана Милованова

АктрисаКлавдия
Леонид Громов

АктёрАндреич
Эдуард Айткулов

АктёрМусо
Владислав Погиба

АктёрАнзур
Наталья Третьякова

АктрисаФарида
Юлия Соловьева

АктрисаЗинаида
Андрей Балякин

АктёрБаранов

Сценаристы

Василий Павлов

Сценарист

Продюсеры

Ирина Смирнова-Бейнарович

Продюсер
Тамара Хромова

Продюсер

Монтажёры

Илья Корнилов

Монтажёр

Операторы

Александр Горулев

Оператор

Композиторы

Николай Романов

Композитор