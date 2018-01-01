Биография

Андрей Балякин – актер театра и кино, родился 22 июня 1959 года. Фильмография насчитывает более 130 полнометражных кинокартин и сериалов. В основном снимается в эпизодах. Наиболее успешными работами стали роли в многосерийных телефильмах «Солдаты», «Адвокат», «Бальзаковский возраст», «Платина» и др. В юношестве увлекался вольной борьбой и фехтованием. Прошел службу в десантной части. В 1985 году стал выпускником театрального училища Нижнего Новгорода (мастерская Ю. Копылова). В 1991 году получил второе образование в ГИТИСе (мастерская Г. Волчек, И. Кваши). Участвовал в театральных постановках столичного театра кукол, театра Станиславского. Свою кинокарьеру начал в 1987 году. Дебютным фильмом Андрея Балякина стала полнометражная мелодрама «Везучая». Затем актер снялся в многосерийном боевике «Псевдоним «Албанец». В 2006 году актер участвовал в съемках популярного сериала «Солдаты». В 2007 году небольшую роль Андрей Балякин исполнил в многосерийной мелодраме «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...». В том же году был задействован в сериале «Судебная колонка». Партнерами по съемочной площадке стали В. Меньшов, О. Павловец, Д. Страхов, Е. Князев, И. Купченко и др. В 2008 году снимался в многосерийном детективе «Глухарь».