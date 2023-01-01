Последний бойскаут (фильм, 1991) смотреть онлайн

Сюжет

Джо был американским героем — человеком, спасшим президента, а теперь он частный детектив, проснувшийся после очередной попойки в своей старенькой машине с больной головой и семейными проблемами. Весьма кстати подворачивается непыльная работенка — охрана звезды захудалого стриптиз-клуба.



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