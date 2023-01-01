Последний бойскаут (фильм, 1991) смотреть онлайн
9.11991, The Last Boy Scout
Боевики, Триллеры101 мин18+
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Сюжет
Джо был американским героем — человеком, спасшим президента, а теперь он частный детектив, проснувшийся после очередной попойки в своей старенькой машине с больной головой и семейными проблемами. Весьма кстати подворачивается непыльная работенка — охрана звезды захудалого стриптиз-клуба.
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Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Тони
Скотт
- Актёр
Брюс
Уиллис
- ДУАктёр
Дэймон
Уайанс
- ЧФАктриса
Челси
Филд
- НУАктёр
Ноубл
Уиллингэм
- ТНАктёр
Тейлор
Негрон
- ДХАктриса
Даниэль
Харрис
- ХБАктриса
Холли
Берри
- Актёр
Брюс
Макгилл
- БДАктёр
Баджа
Джола
- Актёр
Ким
Коутс
- Сценарист
Шейн
Блэк
- Продюсер
Шейн
Блэк
- Продюсер
Барри
Джозефсон
- МЛПродюсер
Майкл
Леви
- СППродюсер
Стив
Перри
- ЛБАктёр дубляжа
Леонид
Белозорович
- ЮМАктёр дубляжа
Юрий
Маляров
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- ВКАктёр дубляжа
Вадим
Курков
- МТАктриса дубляжа
Марина
Тарасова
- МВХудожница
Мэрлин
Вэнс
- СБМонтажёр
Стюарт
Бейрд
- МГМонтажёр
Марк
Голдблатт
- Монтажёр
Марк
Хелфрич
- МККомпозитор
Майкл
Кэмен