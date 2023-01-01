Последний бойскаут
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Последний бойскаут

Последний бойскаут (фильм, 1991) смотреть онлайн

9.11991, The Last Boy Scout
Боевики, Триллеры101 мин18+

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Сюжет

Джо был американским героем — человеком, спасшим президента, а теперь он частный детектив, проснувшийся после очередной попойки в своей старенькой машине с больной головой и семейными проблемами. Весьма кстати подворачивается непыльная работенка — охрана звезды захудалого стриптиз-клуба.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Боевики, Криминал, Триллеры

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Последний бойскаут»

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