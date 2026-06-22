Фильм Последний богатырь. Колобок
2026, Последний богатырь. Колобок
Комедия, Фэнтези6+
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О фильме
Колобок решает изменить свою судьбу и поневоле становится напарником скромного пекаря Тихона.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD
Рейтинг
- АМРежиссёр
Антон
Маслов
- ДЖАктёр
Дмитрий
Журавлев
- Актёр
Гарик
Харламов
- Актёр
Гоша
Куценко
- Актриса
Мила
Ершова
- Актриса
Татьяна
Догилева
- КЗАктёр
Кирилл
Зайцев
- Актёр
Дмитрий
Колчин
- ДБАктриса
Дарья
Блохина
- ТЗАктёр
Тимофей
Зайцев
- ДМАктёр
Денис
Мелешко
- РЯАктёр
Руслан
Январев
- КПАктёр
Константин
Плотников
- СЗАктёр
Сергей
Занин
- АТАктёр
Александр
Трушинский
- ДЦАктёр
Дмитрий
Цуканов
- УДАктриса
Ульяна
Донскова
- Сценарист
Виталий
Шляппо
- АМСценарист
Анатолий
Молчанов
- ВКСценарист
Василий
Куценко
- ВЗСценарист
Вячеслав
Зуб
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- АЗПродюсер
Антон
Златопольский
- АКХудожница
Анна
Козлова
- ТРХудожница
Татьяна
Рябова
- АХХудожница
Айгуль
Хабирова
- КАМонтажёр
Кирилл
Абрамов
- ДСМонтажёр
Дмитрий
Сморчков
- ИКОператор
Игорь
Киселёв