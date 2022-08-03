Последнее завещание Нобеля (фильм, 2011) смотреть онлайн

Состоятельный издатель со своей женой и двумя дочерьми переезжают в тихий провинциальный городок. Оказываетс,я в их новом доме не всегда было так тихо. При участии любопытной соседки семейство узнает, что их дом стал местом жестокого убийства, а преступник до сих пор разгуливает на свободе.

