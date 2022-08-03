Последнее завещание Нобеля (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Nobels testamente
Триллер, Криминал88 мин18+
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О фильме
Состоятельный издатель со своей женой и двумя дочерьми переезжают в тихий провинциальный городок. Оказываетс,я в их новом доме не всегда было так тихо. При участии любопытной соседки семейство узнает, что их дом стал местом жестокого убийства, а преступник до сих пор разгуливает на свободе.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ПФРежиссёр
Петер
Флинт
- МКАктриса
Малин
Крепин
- БЧАктёр
Бьёрн
Чьелльман
- ЛААктёр
Лейф
Андре
- КЭАктриса
Кайса
Эрнст
- ЭЙАктёр
Эрик
Йоханссон
- ФЭАктёр
Феликс
Энгстрём
- РУАктёр
Ричард
Ульфзэтер
- Актриса
Антье
Трауэ
- ПГАктёр
Пер
Граффман
- БГАктёр
Бьёрн
Гранат
- ПОСценарист
Пернилла
Ольелунд
- ЛМСценарист
Лиза
Марклунд
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- ЛГАктриса дубляжа
Людмила
Гнилова
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- СБМонтажёр
Сорен
Б. Эбби
- ЭКОператор
Эрик
Кресс
- АНКомпозитор
Адам
Норден