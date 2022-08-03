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Последнее завещание Нобеля

Последнее завещание Нобеля (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Nobels testamente
Триллер, Криминал88 мин18+

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О фильме

Состоятельный издатель со своей женой и двумя дочерьми переезжают в тихий провинциальный городок. Оказываетс,я в их новом доме не всегда было так тихо. При участии любопытной соседки семейство узнает, что их дом стал местом жестокого убийства, а преступник до сих пор разгуливает на свободе.

Страна
Швеция
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Последнее завещание Нобеля»