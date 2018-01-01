Wink
Последнее завещание Нобеля
Актёры и съёмочная группа фильма «Последнее завещание Нобеля»

Режиссёры

Петер Флинт

Peter Flinth
Режиссёр

Актёры

Малин Крепин

Malin Crépin
АктрисаAnnika Bengtzon
Бьёрн Чьелльман

Björn Kjellman
АктёрAnders Schyman
Лейф Андре

Leif Andrée
АктёрSpiken
Кайса Эрнст

Kajsa Ernst
Актриса
Эрик Йоханссон

Erik Johansson
АктёрPatrik Nilsson
Феликс Энгстрём

Felix Engström
Актёр
Ричард Ульфзэтер

Richard Ulfsäter
АктёрThomas Samuelsson
Антье Трауэ

Antje Traue
АктрисаKitten
Пер Граффман

Per Graffman
Актёр
Бьёрн Гранат

Björn Granath
АктёрErnst Ericsson

Сценаристы

Пернилла Ольелунд

Pernilla Oljelund
Сценарист
Лиза Марклунд

Liza Marklund
Сценарист

Актёры дубляжа

Ирина Киреева

Актриса дубляжа
Александр Коврижных

Актёр дубляжа
Константин Карасик

Актёр дубляжа
Людмила Гнилова

Актриса дубляжа
Владимир Антоник

Актёр дубляжа

Монтажёры

Сорен Б. Эбби

Søren B. Ebbe
Монтажёр

Операторы

Эрик Кресс

Eric Kress
Оператор

Композиторы

Адам Норден

Adam Nordén
Композитор