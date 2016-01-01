Помню – не помню! (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Живет себе на свете скромная девушка Алена, работает в библиотеке и мечтает сыграть Джульетту в самодеятельном театре. Она и представить не может, что ее жизнь кардинально изменится. Столкнувшись на улице с шикарной блондинкой, она теряет сознание и приходит в себя в больнице в чужом теле.



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