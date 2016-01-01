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Помню – не помню!

Помню – не помню! (фильм, 2016) смотреть онлайн

8.52016, Помню – не помню!
Комедии72 мин12+
Фильм в подписке «КиноVIP + viju»

Сюжет

Живет себе на свете скромная девушка Алена, работает в библиотеке и мечтает сыграть Джульетту в самодеятельном театре. Она и представить не может, что ее жизнь кардинально изменится. Столкнувшись на улице с шикарной блондинкой, она теряет сознание и приходит в себя в больнице в чужом теле.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

4.4 КиноПоиск
4.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Помню – не помню!»

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