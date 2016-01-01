Помню – не помню! (фильм, 2016) смотреть онлайн
8.52016, Помню – не помню!
Комедии72 мин12+
Фильм в подписке «КиноVIP + viju»
Сюжет
Живет себе на свете скромная девушка Алена, работает в библиотеке и мечтает сыграть Джульетту в самодеятельном театре. Она и представить не может, что ее жизнь кардинально изменится. Столкнувшись на улице с шикарной блондинкой, она теряет сознание и приходит в себя в больнице в чужом теле.
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Информация
Рейтинг
4.4 КиноПоиск
4.0 IMDb
- ВРРежиссёр
Василий
Ровенский
- НМАктриса
Наталия
Медведева
- ПМАктриса
Полина
Максимова
- Актёр
Константин
Крюков
- Актриса
Людмила
Артемьева
- Актриса
Анна
Ардова
- Актёр
Александр
Демидов
- Актёр
Сергей
Бадюк
- Актёр
Вадим
Демчог
- Актриса
Анна
Хилькевич
- Актёр
Дмитрий
Хрусталев
- ВРСценарист
Василий
Ровенский
- ВРПродюсер
Василий
Ровенский
- АРПродюсер
Антонина
Руже
- АРХудожница
Анастасия
Романова
- МЛМонтажёр
Мария
Лихачева
- АСМонтажёр
Александр
Сукачев
- ТЛОператор
Тим
Лобов
- КШКомпозитор
Конст�антин
Шустарев