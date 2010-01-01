Помни меня (фильм, 2010) смотреть онлайн
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Сюжет
Роберт Паттинсон и звезда сериалов «Остаться в живых» и «Однажды в сказке» Эмили де Рэвин в драме от режиссера культовых «Секса в большом городе» и «Сопрано».
Бунтарь Тайлер подавлен внезапной смертью старшего брата, а родителям нет до него никакого дела. Однажды юноша вместе с другом Эйданом ввязывается в уличную драку, после которой наживает себе врага — офицера полиции Нейла Крейга. Его дочь Элли учится в одном колледже вместе с Тайлером, и она тоже недавно пережила смерть близкого человека. Молодые люди влюбляются друг в друга и начинают встречаться, несмотря на протесты отца Элли. Роман продолжается до тех пор, пока девушка не узнает правду о первоначальных намерениях Тайлера. Вас удивит неожиданная концовка драматической ленты о хрупкости настоящей любви и сложности человеческих отношений.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Аллен
Култер
- Актёр
Роберт
Паттинсон
- Актриса
Эмили
де Рэвин
- Актёр
Крис
Купер
- Актёр
Пирс
Броснан
- Актриса
Руби
Джеринс
- ТЭАктёр
Тейт
Эллингтон
- Актриса
Лена
Олин
- ГДАктёр
Грегори
Джбара
- КРАктриса
Кейтлин
Ранд
- МААктёр
Мосес
Ацеведо
- УФСценарист
Уилл
Феттерс
- Продюсер
Тревор
Энгельсон
- ККПродюсер
Кэрол
Кадди
- МЛПродюсер
Майкл
Лэннан
- НОПродюсер
Ник
Осборн
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ЭМАктриса дубляжа
Элиза
Мартиросова
- СЛХудожница
Сьюзэн
Лайолл
- ЭММонтажёр
Эндрю
Мондшейн
- МЗКомпозитор
Марсело
Зарвос