Помни меня (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

Роберт Паттинсон и звезда сериалов «Остаться в живых» и «Однажды в сказке» Эмили де Рэвин в драме от режиссера культовых «Секса в большом городе» и «Сопрано».



Бунтарь Тайлер подавлен внезапной смертью старшего брата, а родителям нет до него никакого дела. Однажды юноша вместе с другом Эйданом ввязывается в уличную драку, после которой наживает себе врага — офицера полиции Нейла Крейга. Его дочь Элли учится в одном колледже вместе с Тайлером, и она тоже недавно пережила смерть близкого человека. Молодые люди влюбляются друг в друга и начинают встречаться, несмотря на протесты отца Элли. Роман продолжается до тех пор, пока девушка не узнает правду о первоначальных намерениях Тайлера. Вас удивит неожиданная концовка драматической ленты о хрупкости настоящей любви и сложности человеческих отношений.



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