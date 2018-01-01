Wink
Детям
Полифем, Акид и Галатея
Актёры и съёмочная группа фильма «Полифем, Акид и Галатея»

Актёры и съёмочная группа фильма «Полифем, Акид и Галатея»

Режиссёры

Анатолий Петров

Анатолий Петров

Режиссёр

Актёры

Армен Джигарханян

Армен Джигарханян

АктёрСатир
Тамара Сёмина

Тамара Сёмина

АктрисаАфродита
Татьяна Канаева

Татьяна Канаева

АктрисаЭрот
Вадим Курков

Вадим Курков

АктёрАкид
Никита Джигурда

Никита Джигурда

АктёрПолифем
Татьяна Чернопятова

Татьяна Чернопятова

АктрисаГалатея

Сценаристы

Анатолий Петров

Анатолий Петров

Сценарист

Операторы

Михаил Друян

Михаил Друян

Оператор

Композиторы

Шандор Каллош

Шандор Каллош

Композитор