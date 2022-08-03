Полифем, Акид и Галатея (фильм, 1995) смотреть онлайн

Прекрасная нереида Галатея и сын Симефиды — юный Акид любили друг друга. Однажды громадный циклоп, ужасный Полифем увидел Галатею, которая обнаженной выплывала из волн лазурного моря. Ее красота пленила Полифема и воспылал он к ней неистовой любовью. Дикий циклоп стал заботиться о своем внешнем виде, престал быть таким кровожадным. Но как-то раз он увидел Акида и Галатею вместе…

