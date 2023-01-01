Поли (фильм, 1998) смотреть онлайн

Сюжет

Самый забавный и говорливый попугай в мире из-за своих необычных талантов очень быстро попадает в неприятности. Свои способности лучше скрывать — делает вывод попугай Поли в этой забавной приключенческой картине, которая безусловно понравится всем членам семьи. Маленькая, но очень умная пт�ичка пытается разыскать девочку, которая ее вырастила. Способность говорить приносит попугаю одни неприятности, но в сердце живет надежда, ведь на своем пути Поли встречает друзей, которые помогают ему осуществить самую заветную мечту — вернуться наконец домой!



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