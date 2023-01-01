Поли (фильм, 1998) смотреть онлайн
8.01998, Paulie
Драмы, Комедии87 мин0+
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Сюжет
Самый забавный и говорливый попугай в мире из-за своих необычных талантов очень быстро попадает в неприятности. Свои способности лучше скрывать — делает вывод попугай Поли в этой забавной приключенческой картине, которая безусловно понравится всем членам семьи. Маленькая, но очень умная пт�ичка пытается разыскать девочку, которая ее вырастила. Способность говорить приносит попугаю одни неприятности, но в сердце живет надежда, ведь на своем пути Поли встречает друзей, которые помогают ему осуществить самую заветную мечту — вернуться наконец домой!
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD, SD
ЖанрыКомедии, Семейные, Кино для детей, Приключения, Драмы
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ДРРежиссёр
Джон
Робертс
- ДРАктриса
Джина
Роулендс
- Актёр
Тони
Шэлуб
- Актёр
Чич
Марин
- Актёр
Брюс
Дэвисон
- ТААктриса
Трини
Альварадо
- Актёр
Джей
Мор
- БХАктёр
Бадди
Хэкетт
- ХКАктриса
Халли
Кейт Айзенберг
- МКАктёр
Мэтт
Крэйвен
- БКАктёр
Билл
Коббс
- Продюсер
Марк
Гордон
- ГЛПродюсер
Гари
Левинсон
- ЭЛПродюсер
Эллисон
Лион Сеган
- Актриса дубляжа
Ирина
Губанова
- АИАктёр дубляжа
Алексей
Иващенко
- ЮМАктёр дубляжа
Юрий
Маляров
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- МЗХудожница
Мэри
Зофрис
- ДПХудожница
Дениза
Пиццини
- БКМонтажёр
Брюс
Кэннон
- ТПОператор
Тони
Пирс-Робертс
- ДДКомпозитор
Джон
Дебни