Актёры и съёмочная группа фильма «Поклонник»
Режиссёры
Актёры
АктрисаClaire Peterson
Дженнифер ЛопесJennifer Lopez
АктёрNoah Sandborn
Райан ГузманRyan Guzman
АктёрKevin Peterson
Йен НельсонIan Nelson
АктёрGarrett Peterson
Джон КорбеттJohn Corbett
АктрисаVicky Lansing
Кристин ЧеноуэтKristin Chenoweth
АктрисаAllie Callahan
Лекси АткинсLexi Atkins
АктёрPrincipal Edward Warren
Хилл ХарперHill Harper
АктёрMr. Sandborn
Джек УоллесJack Wallace
АктёрJason Zimmer
Адам ХиксAdam Hicks
АктёрDetective Johnny Chou (в титрах: Francois Chau)