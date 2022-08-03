Поклонник
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Поклонник

Поклонник (фильм, 2015) смотреть онлайн

8.62015, The Boy Next Door
Триллер86 мин18+

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О фильме

Фильм рассказывает об учительнице Клэр Петерсон. Клэр знает о том, что муж изменяет ей. Однажды, в дом по соседству въезжает харизматичный 19-летний красавчик Ной. Поддавшись слабости, Клэр проводит с ним ночь. В скором времени влечение Ноя к ней перерастет в опасную одержимость…

Страна
США
Жанр
Триллер
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Поклонник»