Поклонник (фильм, 2015) смотреть онлайн

Фильм рассказывает об учительнице Клэр Петерсон. Клэр знает о том, что муж изменяет ей. Однажды, в дом по соседству въезжает харизматичный 19-летний красавчик Ной. Поддавшись слабости, Клэр проводит с ним ночь. В скором времени влечение Ноя к ней перерастет в опасную одержимость…

