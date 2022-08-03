Поклонник (фильм, 2015) смотреть онлайн
8.62015, The Boy Next Door
Триллер86 мин18+
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О фильме
Фильм рассказывает об учительнице Клэр Петерсон. Клэр знает о том, что муж изменяет ей. Однажды, в дом по соседству въезжает харизматичный 19-летний красавчик Ной. Поддавшись слабости, Клэр проводит с ним ночь. В скором времени влечение Ноя к ней перерастет в опасную одержимость…
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
4.7 IMDb
- Режиссёр
Роб
Коэн
- Актриса
Дженнифер
Лопес
- Актёр
Райан
Гузман
- ЙНАктёр
Йен
Нельсон
- Актёр
Джон
Корбетт
- КЧАктриса
Кристин
Ченоуэт
- ЛААктриса
Лекси
Аткинс
- Актёр
Хилл
Харпер
- ДУАктёр
Джек
Уоллес
- АХАктёр
Адам
Хикс
- ФЧАктёр
Франсуа
Чау
- Продюсер
Джейсон
Блум
- ДДПродюсер
Джон
Джейкобс
- Продюсер
Дженнифер
Лопес
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- ИДАктёр дубляжа
Иван
Дахненко
- ИААктёр дубляжа
Иван
Агапов
- ДФАктриса дубляжа
Дарья
Фролова
- КХХудожница
Кортни
Хоффман
- ДМОператор
Дэвид
МакФарланд
- НБКомпозитор
Нэтан
Барр
- РЭКомпозитор
Рэнди
Эдельман