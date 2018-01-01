Wink
Фильмы
Похитители тел
Актёры и съёмочная группа фильма «Похитители тел»

Режиссёры

Абель Феррара

Abel Ferrara
Режиссёр

Актёры

Габриель Анвар

Gabrielle Anwar
АктрисаMarti Malone
Терри Кинни

Terry Kinney
АктёрSteve Malone
Билли Уэрт

Billy Wirth
АктёрTim Young
Райлли Мёрфи

Reilly Murphy
Актёр
Мег Тилли

Meg Tilly
АктрисаCarol Malone
Кристин Элиз

Christine Elise
АктрисаJenn Platt
Р. Ли Эрми

R. Lee Ermey
АктёрGen. Platt
Кэтлин Дойл

Kathleen Doyle
Актриса
Форест Уитакер

Forest Whitaker
АктёрDr. Collins
Дж. Элвис Филлипс

G. Elvis Phillips
Актёр

Сценаристы

Стюарт Гордон

Stuart Gordon
Сценарист
Деннис Паоли

Dennis Paoli
Сценарист
Николас Сейнт-Джон

Nicholas St. John
Сценарист
Джек Финней

Jack Finney
Сценарист

Продюсеры

Кимберли Брент

Kimberly Brent
Продюсер
Роберт Х. Соло

Robert H. Solo
Продюсер

Актёры дубляжа

Ольга Сирина

Актриса дубляжа
Владимир Конкин

Актёр дубляжа
Владимир Вихров

Актёр дубляжа
Светлана Харлап

Актриса дубляжа
Елена Астафьева

Актриса дубляжа

Художники

Линда Сфирис

Linda Spheeris
Художница

Монтажёры

Энтони Редман

Anthony Redman
Монтажёр

Операторы

Боян Бацелли

Bojan Bazelli
Оператор

Композиторы

Джо Делия

Joe Delia
Композитор