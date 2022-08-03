Похитители тел (фильм, 1993) смотреть онлайн
7.21993, Body Snatchers
Ужасы, Фантастика83 мин18+
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О фильме
Не спите. Потому что именно во время сна это и случается. Именно тогда их щупальца проникают в ваши уши и ноздри. И вот вы уже больше не вы. Вы похищены, вы стали жертвой похитителей тел.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Ужасы
КачествоSD
Время83 мин / 01:23
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.0 IMDb
- АФРежиссёр
Абель
Феррара
- ГААктриса
Габриель
Анвар
- ТКАктёр
Терри
Кинни
- БУАктёр
Билли
Уэрт
- РМАктёр
Райлли
Мёрфи
- МТАктриса
Мег
Тилли
- КЭАктриса
Кристин
Элиз
- Актёр
Р.
Ли Эрми
- КДАктриса
Кэтлин
Дойл
- Актёр
Форест
Уитакер
- ДЭАктёр
Дж.
Элвис Филлипс
- СГСценарист
Стюарт
Гордон
- ДПСценарист
Деннис
Паоли
- НССценарист
Николас
Сейнт-Джон
- ДФСценарист
Джек
Финней
- КБПродюсер
Кимберли
Брент
- РХПродюсер
Роберт
Х. Соло
- ОСАктриса дубляжа
Ольга
Сирина
- Актёр дубляжа
Владимир
Конкин
- ВВАктёр дубляжа
Владимир
Вихров
- Актриса дубляжа
Светлана
Харлап
- ЕААктриса дубляжа
Елена
Астафьева
- ЛСХудожница
Линда
Сфирис
- ЭРМонтажёр
Энтони
Редман
- ББОператор
Боян
Бацелли
- ДДКомпозитор
Джо
Делия