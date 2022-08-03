Похитители тел
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Похитители тел

Похитители тел (фильм, 1993) смотреть онлайн

7.21993, Body Snatchers
Ужасы, Фантастика83 мин18+

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О фильме

Не спите. Потому что именно во время сна это и случается. Именно тогда их щупальца проникают в ваши уши и ноздри. И вот вы уже больше не вы. Вы похищены, вы стали жертвой похитителей тел.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Ужасы
Качество
SD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Похитители тел»