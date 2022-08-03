Покахонтас 2: Путешествие в Новый Свет (фильм, 1998) смотреть онлайн

Когда новость о смерти Джона Смита достигает Америки, дочь индейского вождя Покахонтас, вместе со своим другом, енотом Мико, отправляется в трудный путь в Лондон чтобы установить мир между двумя великими землями. Однако, правитель Рэтклифф неподалеку, он пытается захватить Джеймстаун и цена для него не имеет значения, ничто не остановит его в желании оклеветать принцессу…



