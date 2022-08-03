Покахонтас 2: Путешествие в Новый Свет (фильм, 1998) смотреть онлайн

Покахонтас 2: Путешествие в Новый Свет
8.21998, Pocahontas II: Journey to a New World
Мультфильм, Семейный70 мин0+

О фильме

Когда новость о смерти Джона Смита достигает Америки, дочь индейского вождя Покахонтас, вместе со своим другом, енотом Мико, отправляется в трудный путь в Лондон чтобы установить мир между двумя великими землями. Однако, правитель Рэтклифф неподалеку, он пытается захватить Джеймстаун и цена для него не имеет значения, ничто не остановит его в желании оклеветать принцессу…

Страна
США
Жанр
Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
70 мин / 01:10

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
4.8 IMDb

