8.21998, Pocahontas II: Journey to a New World
Мультфильм, Семейный70 мин0+
Покахонтас 2: Путешествие в Новый Свет (фильм, 1998) смотреть онлайн
О фильме
Когда новость о смерти Джона Смита достигает Америки, дочь индейского вождя Покахонтас, вместе со своим другом, енотом Мико, отправляется в трудный путь в Лондон чтобы установить мир между двумя великими землями. Однако, правитель Рэтклифф неподалеку, он пытается захватить Джеймстаун и цена для него не имеет значения, ничто не остановит его в желании оклеветать принцессу…
СтранаСША
ЖанрСемейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения, Драма, Мелодрама
КачествоFull HD
Время70 мин / 01:10
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
4.8 IMDb
- ИБАктриса
Ирен
Бедард
- Актёр
Джим
Каммингс
- ДГАктёр
Донал
Гибсон
- ФХАктриса
Финола
Хьюз
- Актриса
Линда
Хант
- РМАктёр
Рассел
Минс
- ДОАктёр
Дэвид
Огден Стайерз
- ДСАктриса
Джин
Степлтон
- Актёр
Билли
Зейн
- ДБАктёр
Джефф
Беннетт
- АЭСценарист
Аллен
Эстрин
- ФКСценарист
Флип
Коблер
- КБСценарист
Карл
Биндер
- ДРПродюсер
Джаннин
Руссель
- Продюсер
Джина
Шэй
- АЗПродюсер
Алан
Заслов
- ВГАктёр дубляжа
Владимир
Голицын
- ЛМАктриса дубляжа
Лада
Марис
- Актёр дубляжа
Алексей
Фатеев
- Актёр дубляжа
Александр
Филиппенко
- ЛГАктриса дубляжа
Людмила
Гнилова
- ЛНКомпозитор
Ленни
Нихаус