Пока не сыграл в ящик
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Пока не сыграл в ящик

Пока не сыграл в ящик (фильм, 2007) смотреть онлайн

9.62007, The Bucket List
Драмы, Комедии93 мин18+

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Сюжет

Главные герои - два больных раком соседа по больничной палате - один из них вспыльчивый миллиардер, а второй - эрудированный автомеханик. Они составляют список дел, которые необходимо сделать прежде, чем они сыграют в ящик, и отправляются в кругосветное путешествие, путешествие всей своей жизни.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Приключения, Драмы

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пока не сыграл в ящик»

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