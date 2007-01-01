Пока не сыграл в ящик (фильм, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

Главные герои - два больных раком соседа по больничной палате - один из них вспыльчивый миллиардер, а второй - эрудированный автомеханик. Они составляют список дел, которые необходимо сделать прежде, чем они сыграют в ящик, и отправляются в кругосветное путешествие, путешествие всей своей жизни.



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