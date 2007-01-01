Пока не сыграл в ящик (фильм, 2007) смотреть онлайн
9.62007, The Bucket List
Драмы, Комедии93 мин18+
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Сюжет
Главные герои - два больных раком соседа по больничной палате - один из них вспыльчивый миллиардер, а второй - эрудированный автомеханик. Они составляют список дел, которые необходимо сделать прежде, чем они сыграют в ящик, и отправляются в кругосветное путешествие, путешествие всей своей жизни.
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Приключения, Драмы
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.4 IMDb
- Режиссёр
Роб
Райнер
- Актёр
Джек
Николсон
- Актёр
Морган
Фриман
- ШХАктёр
Шон
Хейс
- БТАктриса
Беверли
Тодд
- РМАктёр
Роб
Морроу
- АФАктёр
Альфонсо
Фриман
- РКАктриса
Роуэна
Кинг
- ЭБАктёр
Эннтон
Берри мл.
- ВБАктриса
Верда
Бриджес
- ДБАктриса
Дестини
Браунридж
- ДЗСценарист
Джастин
Закэм
- АГПродюсер
Алан
Грейсман
- НМПродюсер
Нил
Мерон
- Продюсер
Роб
Райнер
- КЗПродюсер
Крэйг
Зэдан
- Актёр дубляжа
Алексей
Колган
- ДЩАктёр дубляжа
Дальвин
Щербаков
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ИПАктриса дубляжа
Ирина
Пономарева
- АКАктёр дубляжа
Андрей
Казанцев
- РГХудожник
Роберт
Гринфилд
- ДШОператор
Джон
Шварцман
- МШКомпозитор
Марк
Шейман