Подстава
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Подстава

Подстава (фильм, 2006) смотреть онлайн

8.72006, The Death and Life of Bobby Z
Боевик, Триллер89 мин18+

О фильме

Агент службы по борьбе с наркотиками Тэд Груза предлагает свободу заключенному вояке Тиму Кирни при одном условии - тот должен «сыграть» недавно умершего наркобарона Бобби Зи для выполнения одной спецоперации. Но всe идет не по плану: Тим сбегает, прихватив с собой сына Бобби Зи.

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Страна
Германия, США
Жанр
Боевик, Криминал, Триллер
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Подстава»