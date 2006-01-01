Подстава (фильм, 2006) смотреть онлайн
8.72006, The Death and Life of Bobby Z
Боевик, Триллер89 мин18+
О фильме
Агент службы по борьбе с наркотиками Тэд Груза предлагает свободу заключенному вояке Тиму Кирни при одном условии - тот должен «сыграть» недавно умершего наркобарона Бобби Зи для выполнения одной спецоперации. Но всe идет не по плану: Тим сбегает, прихватив с собой сына Бобби Зи.
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Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ДХРежиссёр
Джон
Херцфелд
- Актёр
Пол
Уокер
- Актёр
Лоренс
Фишбёрн
- Актриса
Оливия
Уайлд
- Актёр
Джейсон
Флеминг
- Актёр
Кит
Кэрредин
- Актёр
Жоакин
де Алмейда
- ХВАктёр
Х.Р.
Вильярреаль
- ДЛАктёр
Джейсон
Льюис
- Актёр
Джейкоб
Варгас
- МКАктёр
М.
К. Ге�йни
- ДУСценарист
Дон
Уинслоу
- МЛПродюсер
Мэтт
Любер
- ХДПродюсер
Хайди
Джо Маркел
- КСПродюсер
Кит
Сэмплз
- Продюсер
Питер
Шлессель
- ДМХудожница
Джилл
М. Оханнесон
- БКМонтажёр
Брюс
Кэннон
- АЯМонтажёр
Ален
Якубович
- ДБОператор
Джон
Бэйли