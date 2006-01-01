Подстава (фильм, 2006) смотреть онлайн

Агент службы по борьбе с наркотиками Тэд Груза предлагает свободу заключенному вояке Тиму Кирни при одном условии - тот должен «сыграть» недавно умершего наркобарона Бобби Зи для выполнения одной спецоперации. Но всe идет не по плану: Тим сбегает, прихватив с собой сына Бобби Зи.



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