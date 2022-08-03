Подельники (фильм, 2022) смотреть онлайн
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О фильме
Жизнь и смерть по законам тайги. Остросюжетный сериал о суровых реалиях российской глубинки.
Бывший член сборной России по биатлону, а сейчас просто спортсмен-неудачник Петя приезжает в родное село Кын. Его встречает все та же русская безнадега — мрачные люди, живущие по принципу «каждый сам за себя». Местным главарем считается бывший уголовник Витя Людоед, которого жители села боятся и терпят. Даже когда тот совершает убийство, никто не готов пойти против Людоеда, кроме десятилетнего сына жертвы. Илья — ученик Пети в школе, где тот теперь работает физруком. Кроме того, Петя — единственный свидетель убийства. Чтобы помочь и дать надежду Илье, биатлонист предлагает договор: мальчик тренируется, чтобы стать настоящим спортсменом, а Петя взамен поможет ему отомстить за отца.
Куда приведет дружба бывшего чемпиона и десятилетнего ребенка? Юра Борисов и Павел Деревянко в драме с зимним холодком «Подельники» — фильм смотреть онлайн можно на нашем видеосервисе.
Рейтинг
- ЕГРежиссёр
Евгений
Григорьев
- Актёр
Павел
Деревянко
- Актёр
Юра
Борисов
- ЛЯАктриса
Лиза
Янковская
- Актёр
Ярослав
Могильников
- КБАктёр
Константин
Балакирев
- ММАктриса
Марина
Маныч
- ОШАктёр
Олег
Шапков
- Актёр
Михаил
Орлов
- АОАктёр
Александр
Овчинников
- Актёр
Яков
Шамшин
- ЕГСценарист
Евгений
Григорьев
- НБСценарист
Нина
Беленицкая
- ОЕПродюсер
Ольга
Ерофеева-Муравьева
- Продюсер
Георгий
Шабанов
- НФПродюсер
Наталья
Фролова
- НСХудожница
Наталия
Седицкая
- КЛМонтажёр
Константин
Ларионов
- КАМонтажёр
Кирилл
Абрамов
- ААОператор
Артём
Анисимов
- ИСКомпозитор
Иван
Синцов