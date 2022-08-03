Подельники
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Подельники (фильм, 2022) смотреть онлайн

7.82022, Подельники
Драма, Триллер104 мин18+

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О фильме

Жизнь и смерть по законам тайги. Остросюжетный сериал о суровых реалиях российской глубинки.

Бывший член сборной России по биатлону, а сейчас просто спортсмен-неудачник Петя приезжает в родное село Кын. Его встречает все та же русская безнадега — мрачные люди, живущие по принципу «каждый сам за себя». Местным главарем считается бывший уголовник Витя Людоед, которого жители села боятся и терпят. Даже когда тот совершает убийство, никто не готов пойти против Людоеда, кроме десятилетнего сына жертвы. Илья — ученик Пети в школе, где тот теперь работает физруком. Кроме того, Петя — единственный свидетель убийства. Чтобы помочь и дать надежду Илье, биатлонист предлагает договор: мальчик тренируется, чтобы стать настоящим спортсменом, а Петя взамен поможет ему отомстить за отца.

Куда приведет дружба бывшего чемпиона и десятилетнего ребенка? Юра Борисов и Павел Деревянко в драме с зимним холодком «Подельники» — фильм смотреть онлайн можно на нашем видеосервисе.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Подельники»