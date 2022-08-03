Жизнь и смерть по законам тайги. Остросюжетный сериал о суровых реалиях российской глубинки.



Бывший член сборной России по биатлону, а сейчас просто спортсмен-неудачник Петя приезжает в родное село Кын. Его встречает все та же русская безнадега — мрачные люди, живущие по принципу «каждый сам за себя». Местным главарем считается бывший уголовник Витя Людоед, которого жители села боятся и терпят. Даже когда тот совершает убийство, никто не готов пойти против Людоеда, кроме десятилетнего сына жертвы. Илья — ученик Пети в школе, где тот теперь работает физруком. Кроме того, Петя — единственный свидетель убийства. Чтобы помочь и дать надежду Илье, биатлонист предлагает договор: мальчик тренируется, чтобы стать настоящим спортсменом, а Петя взамен поможет ему отомстить за отца.



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