Неудачливая актриса Кэтведёт курсы импровизационной комедии, которые посещает её коллега поцеху Марлон, такой женеудачник ибольшой поклонник системы Станиславского, чьё величайшее достижение—съёмки врекламе пиццы. Когда накурсы, чтобы научиться непринуждённому общению, записывается офисный тихоня Хью, всетрое соглашаются помочь полиции. Имнужно всего лишь купить поддельные сигареты, ноимпровизация заходит слишком далеко, ивот ужевся троица работает подприкрытием уместного криминального авторитета.

