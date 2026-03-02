Под прикрытием (фильм, 2024) смотреть онлайн
2024, Deep Cover
Комедия, Криминал100 мин18+
О фильме
Неудачливая актриса Кэтведёт курсы импровизационной комедии, которые посещает её коллега поцеху Марлон, такой женеудачник ибольшой поклонник системы Станиславского, чьё величайшее достижение—съёмки врекламе пиццы. Когда накурсы, чтобы научиться непринуждённому общению, записывается офисный тихоня Хью, всетрое соглашаются помочь полиции. Имнужно всего лишь купить поддельные сигареты, ноимпровизация заходит слишком далеко, ивот ужевся троица работает подприкрытием уместного криминального авторитета.
СтранаВеликобритания
ЖанрКомедия, Криминал
Время100 мин / 01:40
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Актриса
Брайс
Даллас Ховард
- Актёр
Орландо
Блум
- НМАктёр
Ник
Мохаммед
- Актёр
Шон
Бин
- Актёр
Пэдди
Консидайн
- Актриса
Соноя
Мидзуно
- Актёр
Иэн
Макшейн
- БЭАктёр
Бен
Эшенден
- АОАктёр
Александр
Оуэн
- ЛДАктёр
Леарт
Докл
- Актёр
Омид
Джалили
- НОАктриса
Ннека
Окойе
- СФАктриса
Сюзанна
Филдинг
- ЭРАктёр
Энтони
Ротса
- ССАктёр
Сэм
С. Уилсон
- БГАктёр
Бен
Грин
- СБАктриса
Сара
Бек Мэтер
- КУАктриса
Кэти
Уикс
- МДАктёр
Марк
Дэвисон
- СТАктёр
Саймон
Торпе
- АМАктёр
Артур
Макбейн
- ЭГАктриса
Эмбер
Грэппи
- ТБАктриса
Терри
Бамбергер
- НОАктёр
Нэйтан
Осгуд
- БКАктёр
Билли
Клементс
- АШАктёр
Ахир
Шах
- БСАктриса
Брона
С. Титли
- АБАктёр
Алекс
Барклай
- ЭКАктриса
Эмма
Кил
- ДСАктриса
Джудит
Стрит
- ВБАктёр
Винсент
Бримбл
- ДЧАктёр
Даррен
Чарман
- ХЛАктёр
Хорхе
Леон
- БСАктёр
Бен
Сантос
- ДКСценарист
Дерек
Коннолли
- КТСценарист
Колин
Треворроу
- БЭСценарист
Бен
Эшенден
- АОСценарист
Александр
Оуэн
- Продюсер
Лори
МакДональд
- Продюсер
Уолтер
Ф. Паркс
- КТПродюсер
Колин
Треворроу
- ДПКомпозитор
Дэниэл
Пембертон