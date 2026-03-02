Под прикрытием
Под прикрытием

Под прикрытием (фильм, 2024) смотреть онлайн

2024, Deep Cover
Комедия, Криминал100 мин18+

О фильме

Неудачливая актриса Кэтведёт курсы импровизационной комедии, которые посещает её коллега поцеху Марлон, такой женеудачник ибольшой поклонник системы Станиславского, чьё величайшее достижение—съёмки врекламе пиццы. Когда накурсы, чтобы научиться непринуждённому общению, записывается офисный тихоня Хью, всетрое соглашаются помочь полиции. Имнужно всего лишь купить поддельные сигареты, ноимпровизация заходит слишком далеко, ивот ужевся троица работает подприкрытием уместного криминального авторитета.

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Криминал
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb

