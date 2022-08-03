Почему он? HD (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Why Him?
Комедия106 мин18+
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О фильме
Бен Флемминг, владелец типографии в Мичигане, случайно узнает, что его дочь Стефани встречается с эксцентричным молодым миллионером из Лос-Анджелеса, который мечтает познакомиться с родней возлюбленной. Флемминги отправляются в Калифорнию на Рождество и приходят в ужас от выбора дочери.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Джон
Гамбург
- Актёр
Брайан
Крэнстон
- Актёр
Джеймс
Франко
- Актриса
Зои
Дойч
- Актриса
Меган
Маллалли
- ГГАктёр
Гриффин
Глюк
- Актёр
Кигэн-Майкл
Ки
- Актёр
Седрик
«Развлекатель»
- ЗПАктёр
Зак
Перлман
- АДАктёр
Адам
Дивайн
- БСАктёр
Боб
Стивенсон
- Сценарист
Джон
Гамбург
- ЙХСценарист
Йен
Хелфер
- Сценарист
Джона
Хилл
- Продюсер
Джона
Хилл
- Продюсер
Дэн
Ливайн
- ШЛПродюсер
Шон
Леви
- Продюсер
Бен
Стиллер
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Гаврилов
- ЛЭХудожница
Лиса
Эванс
- ДПХудожница
Джен
Паскаль
- ЛРХудожница
Лия
Ролдан
- УКМонтажёр
Уильям
Керр
- ТШКомпозитор
Теодор
Шапиро