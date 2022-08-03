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Почему он? HD

Почему он? HD (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Why Him?
Комедия106 мин18+

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О фильме

Бен Флемминг, владелец типографии в Мичигане, случайно узнает, что его дочь Стефани встречается с эксцентричным молодым миллионером из Лос-Анджелеса, который мечтает познакомиться с родней возлюбленной. Флемминги отправляются в Калифорнию на Рождество и приходят в ужас от выбора дочери.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
106 мин / 01:46

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Почему он? HD»