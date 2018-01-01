Wink
Фильмы
Побочный эффект
Актёры и съёмочная группа фильма «Побочный эффект»

Актёры и съёмочная группа фильма «Побочный эффект»

Режиссёры

Стивен Содерберг

Steven Soderbergh
Режиссёр

Актёры

Джуд Лоу

Jude Law
АктёрDr. Jonathan Banks
Руни Мара

Rooney Mara
АктрисаEmily Taylor
Кэтрин Зета-Джонс

Catherine Zeta-Jones
АктрисаDr. Victoria Siebert
Ченнинг Татум

Channing Tatum
АктёрMartin Taylor
Винесса Шоу

Vinessa Shaw
АктрисаDierdre Banks
Майкл Натансон

Michael Nathanson
АктёрAssistant District Attorney
Питер Фридман

Peter Friedman
АктёрBanks Partner #1
Андреа Богарт

Andrea Bogart
АктрисаDrug Rep
Лайла Робинс

Laila Robins
АктрисаBanks Partner #2
Дэвид Костабайл

David Costabile
АктёрCarl

Сценаристы

Скотт З. Бёрнс

Scott Z. Burns
Сценарист

Продюсеры

Скотт З. Бёрнс

Scott Z. Burns
Продюсер
Лоренцо Ди Бонавентура

Lorenzo di Bonaventura
Продюсер
Грегори Джейкобс

Gregory Jacobs
Продюсер
Саша Барди

Sasha Bardey
Продюсер

Актёры дубляжа

Андрей Саминин

Актёр дубляжа
Екатерина Буцкая

Актриса дубляжа
Наталья Романько-Киселёва

Актриса дубляжа
Дмитрий Гаврилов

Актёр дубляжа
Екатерина Брайковская

Актриса дубляжа

Художники

Сьюзэн Лайолл

Susan Lyall
Художница
Рена ДеАнджело

Rena DeAngelo
Художница

Монтажёры

Стивен Содерберг

Steven Soderbergh
Монтажёр

Операторы

Стивен Содерберг

Steven Soderbergh
Оператор

Композиторы

Томас Ньюман

Thomas Newman
Композитор