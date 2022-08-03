Побочный эффект (фильм, 2013) смотреть онлайн

У Эмили начались психологические проблемы, когда ее мужа посадили в тюрьму. Спустя 4 года он выходит, а Эмили впадает в депрессию и, вроде бы, пытается покончить с собой. Психотерапевт назначает ей лекарства, но сама Эмили хочет принимать новый препарат, который ей советует коллега по работе.

