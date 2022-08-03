Побочный эффект (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Side Effects
Триллер, Драма101 мин18+
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О фильме
У Эмили начались психологические проблемы, когда ее мужа посадили в тюрьму. Спустя 4 года он выходит, а Эмили впадает в депрессию и, вроде бы, пытается покончить с собой. Психотерапевт назначает ей лекарства, но сама Эмили хочет принимать новый препарат, который ей советует коллега по работе.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Стивен
Содерберг
- Актёр
Джуд
Лоу
- Актриса
Руни
Мара
- Актриса
Кэтрин
Зета-Джонс
- Актёр
Ченнинг
Татум
- ВШАктриса
Винесса
Шоу
- МНАктёр
Майкл
Натансон
- ПФАктёр
Питер
Фридман
- АБАктриса
Андреа
Богарт
- ЛРАктриса
Лайла
Робинс
- ДКАктёр
Дэвид
Костабайл
- СЗСценарист
Скотт
З. Бёрнс
- СЗПродюсер
Скотт
З. Бёрнс
- Продюсер
Лоренцо
Ди Бонавентура
- Продюсер
Грегори
Джейкобс
- СБПродюсер
Саша
Барди
- АСАктёр дубляжа
Андрей
Саминин
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Буцкая
- НРАктриса дубляжа
Наталья
Романько-Киселёва
- ДГАктёр дубляжа
Дмитрий
Гаврилов
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Брайковская
- СЛХудожница
Сьюзэн
Лайолл
- РДХудожница
Рена
ДеАнджело
- Монтажёр
Стивен
Содерберг
- Оператор
Стивен
Содерберг
- ТНКомпозитор
Томас
Ньюман