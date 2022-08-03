Побочный эффект
Wink
Фильмы
Побочный эффект

Побочный эффект (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Side Effects
Триллер, Драма101 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

У Эмили начались психологические проблемы, когда ее мужа посадили в тюрьму. Спустя 4 года он выходит, а Эмили впадает в депрессию и, вроде бы, пытается покончить с собой. Психотерапевт назначает ей лекарства, но сама Эмили хочет принимать новый препарат, который ей советует коллега по работе.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Побочный эффект»