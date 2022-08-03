Побеждай!
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Побеждай!

Побеждай! (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Win Win
Драма, Спортивный101 мин18+

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О фильме

Неуверенный в себе адвокат Майк Флаэрти, пытаясь прокормить семью, подрабатывает тренером по борьбе в средней школе, и связывается с бывшим звездным спортсменом, который участвует в некоторых сомнительных деловых операциях.

Страна
США
Жанр
Комедия, Спортивный, Драма
Качество
SD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Побеждай!»