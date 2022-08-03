Побеждай! (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Win Win
Драма, Спортивный101 мин18+
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О фильме
Неуверенный в себе адвокат Майк Флаэрти, пытаясь прокормить семью, подрабатывает тренером по борьбе в средней школе, и связывается с бывшим звездным спортсменом, который участвует в некоторых сомнительных деловых операциях.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Спортивный, Драма
КачествоSD
Время101 мин / 01:41
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ТМРежиссёр
Том
Маккарти
- Актёр
Пол
Джаматти
- Актриса
Эми
Райан
- Актёр
Бобби
Каннавале
- Актёр
Джеффри
Тэмбор
- Актёр
Берт
Янг
- Актриса
Мелани
Лински
- АШАктёр
Алекс
Шеффер
- ММАктриса
Марго
Мартиндейл
- ДВАктёр
Дэвид
В. Томпсон
- МДАктёр
Майк
Дилиэлло
- ТМСценарист
Том
Маккарти
- Продюсер
Майкл
Лондон
- ТМПродюсер
Том
Маккарти
- МДПродюсер
Мэри
Джейн Скалски
- МТХудожница
Мелисса
Тот
- ТММонтажёр
Том
МакАрдл
- ОБОператор
Оливер
Бокельберг
- ЛУКомпозитор
Лайл
Уоркмэн