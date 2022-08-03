Плохой хороший человек (фильм, 1973) смотреть онлайн
1973, Плохой хороший человек
Драма94 мин18+
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О фильме
Мучимый никчемностью и скукой жизни, чиновник Лаевский жаждет любой ценой разорвать порочный круг своего существования. Его нравственный антипод, натуралист Фон Корен, уверен, что люди, подобные Лаевскому, достойны уничтожения. Но, вопреки желаниям и воле героев, провидение по-своему распоряжается их судьбами…
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.4 IMDb
- Режиссёр
Иосиф
Хейфиц
- ОДАктёр
Олег
Даль
- ВВАктёр
Владимир
Высоцкий
- Актриса
Людмила
Максакова
- АПАктёр
Анатолий
Папанов
- ГКАктёр
Георгий
Корольчук
- Актёр
Анатолий
Азо
- АМАктёр
Ашот
Меликджанян
- ЛМАктриса
Любовь
Малиновская
- ЮМАктёр
Юрий
Медведев
- АААктёр
Андрей
Апсолон
- Сценарист
Иосиф
Хейфиц
- АЧСценарист
Антон
Чехов
- ЛСПродюсер
Леонид
Светлов
- МГПродюсер
Михаил
Генденштейн
- ЛМХудожница
Лилия
Мошкина
- ГМОператор
Генрих
Маранджян
- НСКомпозитор
Надежда
Симонян