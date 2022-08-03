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Плохой хороший человек

Плохой хороший человек (фильм, 1973) смотреть онлайн

1973, Плохой хороший человек
Драма94 мин18+

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О фильме

Мучимый никчемностью и скукой жизни, чиновник Лаевский жаждет любой ценой разорвать порочный круг своего существования. Его нравственный антипод, натуралист Фон Корен, уверен, что люди, подобные Лаевскому, достойны уничтожения. Но, вопреки желаниям и воле героев, провидение по-своему распоряжается их судьбами…

Страна
СССР
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Плохой хороший человек»