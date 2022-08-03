Планетариум (фильм, 2016) смотреть онлайн
6.72016, Planetarium
Фэнтези, Триллер103 мин18+
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О фильме
Париж 30-х годов XX века, город декаданса и роскоши. Красавицы американки, сестры Лора и Кэти Барлоу, приезжают туда, чтобы провести спиритические сеансы. Знаменитый кинопродюсер Андрэ Корбен решает, что с их помощью ему удастся поправить пошатнувшиеся дела. Показ «оживших» духов на большом экране принесет ему новую славу и богатство. Лора будет главной звездой его будущего блокбастера. Но что если сестры — вовсе не медиумы, не посредники между миром живых и миром мертвых, а обычные шарлатанки. Похоже, месье Корбена это совсем не волнует, он зачарован божественной красотой Лоры и необъяснимыми талантами Кэти…
Рейтинг
5.0 КиноПоиск
4.6 IMDb
- РЗРежиссёр
Ребекка
Злотовски
- Актриса
Натали
Портман
- ЛДАктриса
Лили-Роуз
Депп
- ЭСАктёр
Эммануэль
Салинже
- Актриса
Амира
Касар
- ПСАктёр
Пьер
Сальвадори
- Актёр
Луи
Гаррель
- ДБАктёр
Давид
Беннент
- ДШАктёр
Дэмиен
Шапель
- ЕРАктёр
Ежи
Рогульский
- КЛАктриса
Камилль
Лелуш
- РЗСценарист
Ребекка
Злотовски
- РКСценарист
Робен
Кампийо
- ФЖПродюсер
Фридерик
Жув
- ЖДПродюсер
Жан-Пьер
Дарденн
- ЛДПродюсер
Люк
Дарденн
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- АНАктриса дубляжа
Анна
Нимайер
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- АРХудожница
Анаис
Роман
- Композитор
Робин
Кудер