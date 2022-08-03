Планетариум (фильм, 2016) смотреть онлайн

Париж 30-х годов XX века, город декаданса и роскоши. Красавицы американки, сестры Лора и Кэти Барлоу, приезжают туда, чтобы провести спиритические сеансы. Знаменитый кинопродюсер Андрэ Корбен решает, что с их помощью ему удастся поправить пошатнувшиеся дела. Показ «оживших» духов на большом экране принесет ему новую славу и богатство. Лора будет главной звездой его будущего блокбастера. Но что если сестры — вовсе не медиумы, не посредники между миром живых и миром мертвых, а обычные шарлатанки. Похоже, месье Корбена это совсем не волнует, он зачарован божественной красотой Лоры и необъяснимыми талантами Кэти…

