Планетариум
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Планетариум

Планетариум (фильм, 2016) смотреть онлайн

6.72016, Planetarium
Фэнтези, Триллер103 мин18+

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О фильме

Париж 30-х годов XX века, город декаданса и роскоши. Красавицы американки, сестры Лора и Кэти Барлоу, приезжают туда, чтобы провести спиритические сеансы. Знаменитый кинопродюсер Андрэ Корбен решает, что с их помощью ему удастся поправить пошатнувшиеся дела. Показ «оживших» духов на большом экране принесет ему новую славу и богатство. Лора будет главной звездой его будущего блокбастера. Но что если сестры — вовсе не медиумы, не посредники между миром живых и миром мертвых, а обычные шарлатанки. Похоже, месье Корбена это совсем не волнует, он зачарован божественной красотой Лоры и необъяснимыми талантами Кэти…

Страна
Бельгия, Франция
Жанр
Драма, Мелодрама, Фэнтези, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Планетариум»