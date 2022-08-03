Планета обезьян: Революция HD
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Планета обезьян: Революция HD

Планета обезьян: Революция HD (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Dawn of the Planet of the Apes HD
Фантастика, Боевик125 мин18+

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О фильме

Численность генетически модифицированных обезьян, возглавляемых Цезарем, продолжает увеличиваться, но обезьянам угрожают люди, которым удалось выжить. Обезьяны и люди находятся на грани войны, в ходе которой станет понятно, кто из них в будущем станет безраздельно править планетой.

Страна
Великобритания, США, Канада
Жанр
Фантастика, Боевик, Драма
Качество
SD
Время
125 мин / 02:05

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Планета обезьян: Революция HD»