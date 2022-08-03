Планета обезьян: Революция HD (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Dawn of the Planet of the Apes HD
Фантастика, Боевик125 мин18+
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О фильме
Численность генетически модифицированных обезьян, возглавляемых Цезарем, продолжает увеличиваться, но обезьянам угрожают люди, которым удалось выжить. Обезьяны и люди находятся на грани войны, в ходе которой станет понятно, кто из них в будущем станет безраздельно править планетой.
СтранаВеликобритания, США, Канада
ЖанрФантастика, Боевик, Драма
КачествоSD
Время125 мин / 02:05
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.6 IMDb
- Режиссёр
Мэтт
Ривз
- Актёр
Энди
Серкис
- Актёр
Джейсон
Кларк
- Актёр
Гари
Олдман
- КРАктриса
Кери
Рассел
- Актёр
Тоби
Кеббелл
- Актёр
Коди
Смит-Макфи
- КААктёр
Кирк
Асеведо
- НТАктёр
Ник
Тёрстон
- ТНАктёр
Терри
Нотари
- ККАктриса
Карин
Коновал
- МБСценарист
Марк
Бомбэк
- РДСценарист
Рик
Джаффа
- АССценарист
Аманда
Сильвер
- ПБСценарист
Пьер
Буль
- МБПродюсер
Марк
Бомбэк
- Продюсер
Питер
Чернин
- ДКПродюсер
Дилан
Кларк
- ТМПродюсер
Томас
М. Хэммел
- АПАктёр дубляжа
Андрей
Пирог
- МСАктёр дубляжа
Максим
Сергеев
- ВРАктёр дубляжа
Вадим
Романов
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Кузнецова
- ВЧАктёр дубляжа
Владимир
Черных
- КХХудожник
Келвин
Хаменни
- БХХудожник
Билли
Хантер
- МБХудожница
Мелисса
Брюнинг
- ШВХудожник
Шэйн
Виё
- УХМонтажёр
Уильям
Хой
- ССМонтажёр
Стэн
Сэлфэс
- МСОператор
Майкл
Серезин
- МДКомпозитор
Майкл
Джаккино