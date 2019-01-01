План побега 3
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План побега 3

План побега 3 (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.32019, Escape Plan: The Extractors
Боевики, Криминал93 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Сын заклятого врага Рэя Бреслина Лестер Кларк-младший слетает с катушек и похищает любимую женщину героя, а также дочь его друга, гонконгского бизнесмена. Заложниц психопат держит в одной из самых секретных тюрем Америки «Пункт Дьявола». Сумеет ли Бреслин вытащить их оттуда?

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики, Криминал, Триллеры

Рейтинг

4.4 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «План побега 3»

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