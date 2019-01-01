План побега 3 (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Сын заклятого врага Рэя Бреслина Лестер Кларк-младший слетает с катушек и похищает любимую женщину героя, а также дочь его друга, гонконгского бизнесмена. Заложниц психопат держит в одной из самых секретных тюрем Америки «Пункт Дьявола». Сумеет ли Бреслин вытащить их оттуда?



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