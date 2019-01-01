План побега 3 (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.32019, Escape Plan: The Extractors
Боевики, Криминал93 мин18+
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Сюжет
Сын заклятого врага Рэя Бреслина Лестер Кларк-младший слетает с катушек и похищает любимую женщину героя, а также дочь его друга, гонконгского бизнесмена. Заложниц психопат держит в одной из самых секретных тюрем Америки «Пункт Дьявола». Сумеет ли Бреслин вытащить их оттуда?
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Рейтинг
4.4 КиноПоиск
4.4 IMDb
- ДХРежиссёр
Джон
Херцфелд
- Актёр
Сильвестр
Сталлоне
- Актёр
Дэйв
Батиста
- ФСАктёр
Фифти
Сент
- МЧАктёр
Макс
Чжан
- Актёр
Гарри
Шам мл.
- ДСАктёр
Девон
Сава
- ДКАктриса
Джейми
Кинг
- Актриса
Лидия
Халл
- МДАктриса
Малез
Джоу
- РВАктёр
Расселл
Вонг
- МЧСценарист
Майлз
Чепмен
- ДХСценарист
Джон
Херцфелд
- ШАПродюсер
Шон
Албертсон
- ПАПродюсер
Пракаш
Амритрадж
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- МБАктёр дубляжа
Михаил
Белякович
- ЭКАктёр дубляжа
Эльдар
Куртсеитов
- ДТАктёр дубляжа
Дмитрий
Терещук
- ДГАктёр дубляжа
Дмитрий
Гаврилов
- ККХудожник
Крис
Крейн
- РДХудожник
Роджер
Дж. Форкер
- ШАМонтажёр
Шон
Албертсон
- ЖЖОператор
Жак
Жуффре
- ВРКомпозитор
Виктор
Рейес