Пиковая дама: Зазеркалье (фильм, 2018) смотреть онлайн
8.32018, Пиковая дама: Зазеркалье
Ужасы79 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Когда мама Оли и Артeма трагически погибает, отец отправляет детей в интернат, расположенный в старинном дворянском особняке. Там в подвале ребята вместе с новыми друзьями находят винтажное зеркало и решают, что с его помощью можно вызывать дух Пиковой дамы. Чем окончится этот ритуал?
Пиковая дама: Зазеркалье смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
5.0 IMDb
- Режиссёр
Александр
Домогаров мл.
- Актриса
Ангелина
Стречина
- Актёр
Даниил
Муравьев-Изотов
- Актёр
Влад
Коноплёв
- КБАктриса
Клаудиа
Бочар
- ИЯАктёр
Игорь
Яшанин
- Актёр
Валерий
Панков
- Актёр
Владимир
Канухин
- Актриса
Алёна
Швиденкова
- ЯААктёр
Ян
Алабушев
- АТАктриса
Анастасия
Талызина
- МОСценарист
Мария
Огнева
- НМСценарист
Николай
Митропольский
- АНСценарист
Анна
Наседкина
- ИКСценарист
Иван
Капитонов
- Продюсер
Константин
Буслов
- ВСПродюсер
Владислав
Северцев
- Продюсер
Дмитрий
Литвинов
- ДППродюсер
Дмитрий
Писарук
- ОШХудожница
Оксана
Шевченко
- ВММонтажёр
Владимир
Марков
- АСОператор
Алексей
Стрелов
- СШКомпозитор
Сергей
Штерн