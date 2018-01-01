Пиковая дама: Зазеркалье
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Пиковая дама: Зазеркалье

Пиковая дама: Зазеркалье (фильм, 2018) смотреть онлайн

8.32018, Пиковая дама: Зазеркалье
Ужасы79 мин18+

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Сюжет

Когда мама Оли и Артeма трагически погибает, отец отправляет детей в интернат, расположенный в старинном дворянском особняке. Там в подвале ребята вместе с новыми друзьями находят винтажное зеркало и решают, что с его помощью можно вызывать дух Пиковой дамы. Чем окончится этот ритуал?

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Ужасы

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пиковая дама: Зазеркалье»

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