Пиковая дама: Зазеркалье (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Когда мама Оли и Артeма трагически погибает, отец отправляет детей в интернат, расположенный в старинном дворянском особняке. Там в подвале ребята вместе с новыми друзьями находят винтажное зеркало и решают, что с его помощью можно вызывать дух Пиковой дамы. Чем окончится этот ритуал?



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