Пиковая дама (фильм, 1982) смотреть онлайн
1982, Пиковая дама
Драма86 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ИМРежиссёр
Игорь
Масленников
- Актёр
Виктор
Проскурин
- ИДАктриса
Ирина
Дымченко
- ЕГАктриса
Елена
Гоголева
- ВСАктёр
Виталий
Соломин
- ИСАктёр
Иннокентий
Смоктуновский
- КГАктёр
Константин
Григорьев
- АЗАктёр
Александр
Захаров
- АДАктриса
Алла
Демидова
- ВБАктёр
Виталий
Баганов
- АШСценарист
Александр
Шлепянов
- АПСценарист
Александр
Пушкин
- ГППродюсер
Григорий
Прусовский
- НЛХудожница
Нелли
Лев
- ЮВОператор
Юрий
Векслер