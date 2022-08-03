Wink
Фильмы
Пиковая дама

Пиковая дама (фильм, 1982) смотреть онлайн

1982, Пиковая дама
Драма86 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Инженер Германн не похож на других — он никогда не играет в карты. Однако всегда сидит с играющими друзьями. Однажды он услышал интересную историю про тайну, позволяющую всегда выигрывать…

Страна
СССР
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.9 IMDb