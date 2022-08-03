Перо маркиза де Сада (фильм, 2000) смотреть онлайн

Сексуальная, шокирующая история повествует о скандально известном Маркизе де Саде, о том, как его провокационное творчество перевернуло судьбы многих людей. Католический священник вовлечен в развратный и опасный мир Маркиза, поскольку они оба соперничают за любовь прекрасной молодой женщины. Маркиз иронично издевается над ханжами и лицемерами по всем правилам хорошего вкуса и тона, заставляя их разоблачиться физически и эмоционально.

