Перо маркиза де Сада (фильм, 2000) смотреть онлайн
8.72000, Quills
Драма, Мелодрама119 мин18+
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О фильме
Сексуальная, шокирующая история повествует о скандально известном Маркизе де Саде, о том, как его провокационное творчество перевернуло судьбы многих людей. Католический священник вовлечен в развратный и опасный мир Маркиза, поскольку они оба соперничают за любовь прекрасной молодой женщины. Маркиз иронично издевается над ханжами и лицемерами по всем правилам хорошего вкуса и тона, заставляя их разоблачиться физически и эмоционально.
СтранаВеликобритания, США, Германия
ЖанрИсторический, Драма, Мелодрама
КачествоSD
Время119 мин / 01:59
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ФКРежиссёр
Филип
Кауфман
- Актёр
Джеффри
Раш
- Актриса
Кейт
Уинслет
- Актёр
Хоакин
Феникс
- Актёр
Майкл
Кейн
- БУАктриса
Билли
Уайтлоу
- Актёр
Патрик
Мэлахайд
- АУАктриса
Амелия
Уорнер
- ДМАктриса
Джейн
Менелос
- СМАктёр
Стивен
Мойер
- ТПАктёр
Тони
Притчард
- ДРСценарист
Даг
Райт
- ПКПродюсер
Питер
Кауфман
- НУПродюсер
Ник
Уэкслер
- Продюсер
Марк
Хаффам
- Актёр дубляжа
Валерий
Кухарешин
- ЕИАктриса дубляжа
Евгения
Игумнова
- АБАктёр дубляжа
Александр
Баргман
- ГБАктёр дубляжа
Геннадий
Богачёв
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Ставрогина
- СЛХудожник
Стивен
Лоуренс
- ЖУХудожница
Жаклин
Уэст
- РСОператор
Рогир
Стофферс
- СУКомпозитор
Стивен
Уорбек