Перо маркиза де Сада
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Перо маркиза де Сада

Перо маркиза де Сада (фильм, 2000) смотреть онлайн

8.72000, Quills
Драма, Мелодрама119 мин18+

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О фильме

Сексуальная, шокирующая история повествует о скандально известном Маркизе де Саде, о том, как его провокационное творчество перевернуло судьбы многих людей. Католический священник вовлечен в развратный и опасный мир Маркиза, поскольку они оба соперничают за любовь прекрасной молодой женщины. Маркиз иронично издевается над ханжами и лицемерами по всем правилам хорошего вкуса и тона, заставляя их разоблачиться физически и эмоционально.

Страна
Великобритания, США, Германия
Жанр
Исторический, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
119 мин / 01:59

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Перо маркиза де Сада»