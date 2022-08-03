В центре повествования три пары, чьи судьбы драматически связаны с событиями, которые разворачиваются на фоне военных действий. Фильм основан на реальной трагедии потопления корабля «Тайпин», произошедшем в 1949 году и унесший жизни более 1500 пассажиров и экипажа.

