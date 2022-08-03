Переправа
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Переправа (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, The Crossing
Исторический, Военный122 мин18+

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О фильме

В центре повествования три пары, чьи судьбы драматически связаны с событиями, которые разворачиваются на фоне военных действий. Фильм основан на реальной трагедии потопления корабля «Тайпин», произошедшем в 1949 году и унесший жизни более 1500 пассажиров и экипажа.

Страна
Китай, США, Гонконг
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
122 мин / 02:02

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Переправа»