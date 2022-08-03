Переправа (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, The Crossing
Исторический, Военный122 мин18+
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О фильме
В центре повествования три пары, чьи судьбы драматически связаны с событиями, которые разворачиваются на фоне военных действий. Фильм основан на реальной трагедии потопления корабля «Тайпин», произошедшем в 1949 году и унесший жизни более 1500 пассажиров и экипажа.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Джон
Ву
- Актриса
Чжан
Цзыи
- Актриса
Сон
Хе-гё
- ТКАктёр
Такеши
Канеширо
- МНАктриса
Масами
Нагасава
- ДКАктёр
Джонни
Ко
- ХСАктёр
Хуан
Сяомин
- ЛМАктриса
Линь
Мэйсюй
- ЯКАктриса
Ян
Куэймэй
- ТЯАктёр
Тони
Ян
- ТДАктёр
Тун
Давэй
- Сценарист
Су
Чаобинь
- ВХСценарист
Ван
Хуэйлин
- Продюсер
Теренс
Чан
- ЦЛПродюсер
Цуй
Лумэн
- КЭПродюсер
Кун
Эргоу
- ЛППродюсер
Ла
Пэйкан
- ТЕАктриса дубляжа
Татьяна
Ермилова
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- НТАктриса дубляжа
Наталья
Терешкова
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- ЧТХудожник
Чэнь
Тунсюнь
- ИГМонтажёр
Исмаэль
Гомес III
- ДУМонтажёр
Дэвид
У
- ТИКомпозитор
Таро
Ивасиро