Пекло (фильм, 2007) смотреть онлайн

2057 год. Солнце погибает, и человечество встает перед лицом вымирания. Последняя надежда планеты Земля связана с «Икаром 2» — космическим кораблем, экипаж которого состоит из восьми мужчин и женщин во главе с капитаном Канедой. Их миссия — доставить ядерный заряд, с помощью которого предполагается повторно воспламенить гаснущее Солнце.

