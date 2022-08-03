Пекло
Пекло

Пекло (фильм, 2007) смотреть онлайн

2007, Sunshine
Фантастика103 мин18+

О фильме

2057 год. Солнце погибает, и человечество встает перед лицом вымирания. Последняя надежда планеты Земля связана с «Икаром 2» — космическим кораблем, экипаж которого состоит из восьми мужчин и женщин во главе с капитаном Канедой. Их миссия — доставить ядерный заряд, с помощью которого предполагается повторно воспламенить гаснущее Солнце.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Фантастика
Качество
SD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.2 IMDb

