Пчеловод (фильм, 2024) смотреть онлайн
2024, The Beekeeper
Боевики, Криминал18+
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Сюжет
Адам Клэй живет в тихом пригороде, занимается разведением пчёл и не распространяется о своей прошлой жизни. Он дружит с пожилой соседкой миссис Паркер, у которой арендует сарай. Однажды миссис Паркер становится жертвой кибермошенников, которые похищают деньги со всех её счетов. Не в силах вын�ести такой удар, женщина сводит счёты с жизнью. Осознав, что закон в данной ситуации бессилен, Адам решает применить все свои боевые навыки, чтобы вычислить преступников и отомстить.
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Информация
СтранаСША, Великобритания
ЖанрыБоевики, Криминал
Рейтинг
- Режиссёр
Дэвид
Эйр
- ДРАктриса
Джемма
Редгрейв
- ФРАктриса
Филишия
Рашад
- ДУАктёр
Дэвид
Уиттс
- ЭРАктриса
Эмми
Рейвер-Лэмпман
- ТДАктёр
Тейлор
Джеймс
- Актёр
Джейсон
Стэйтем
- Актёр
Джош
Хатчерсон
- МЭАктёр
Михаэль
Эпп
- Актёр
Джереми
Айронс
- Сценарист
Курт
Уиммер
- Продюсер
Курт
Уиммер
- Продюсер
Дэвид
Эйр
- Продюсер
Джейсон
Стэйтем
- Продюсер
Билл
Блок
- КДХудожница
Келли
Джонс
- БМХудожник
Бен
Манро
- ДСКомпозитор
Дэвид
Сарди