Пчеловод (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Адам Клэй живет в тихом пригороде, занимается разведением пчёл и не распространяется о своей прошлой жизни. Он дружит с пожилой соседкой миссис Паркер, у которой арендует сарай. Однажды миссис Паркер становится жертвой кибермошенников, которые похищают деньги со всех её счетов. Не в силах вын�ести такой удар, женщина сводит счёты с жизнью. Осознав, что закон в данной ситуации бессилен, Адам решает применить все свои боевые навыки, чтобы вычислить преступников и отомстить.



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