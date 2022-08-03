Пчелка Майя 3D (фильм, 2014) смотреть онлайн

Любопытная Пчелка Майя всегда в поисках приключений и с готовностью перевернет все в улье с ног на голову, чем нередко выводит из себя наставницу госпожу Кассандру. Мультфильм «Пчелка Майя» основан на книге Вальдемара Бонзельса, которая была переведена более чем на сорок языков.

