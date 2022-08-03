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Патруль

Патруль (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, End of Watch
Драма, Боевик104 мин18+

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О фильме

Действие фильма разворачивается в Лос-Анджелесе. Двое неразлучных товарищей-полицейских дорожат своей дружбой и всегда готовы подставить друг другу плечо помощи. Нечасто случается, чтобы напарники были лучшими друзьями. Героям сопутствует успех в делах, они настоящие профессионалы в своем нелегком деле. И надо же было такому случится, что во время патрулирования одного из самых преступных районов города они попадают в водоворот страшных криминальных событий…

Страна
Великобритания, США
Жанр
Боевик, Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Патруль»