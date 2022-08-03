Патруль (фильм, 2012) смотреть онлайн

Действие фильма разворачивается в Лос-Анджелесе. Двое неразлучных товарищей-полицейских дорожат своей дружбой и всегда готовы подставить друг другу плечо помощи. Нечасто случается, чтобы напарники были лучшими друзьями. Героям сопутствует успех в делах, они настоящие профессионалы в своем нелегком деле. И надо же было такому случится, что во время патрулирования одного из самых преступных районов города они попадают в водоворот страшных криминальных событий…

