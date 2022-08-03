Патруль (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, End of Watch
Драма, Боевик104 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Действие фильма разворачивается в Лос-Анджелесе. Двое неразлучных товарищей-полицейских дорожат своей дружбой и всегда готовы подставить друг другу плечо помощи. Нечасто случается, чтобы напарники были лучшими друзьями. Героям сопутствует успех в делах, они настоящие профессионалы в своем нелегком деле. И надо же было такому случится, что во время патрулирования одного из самых преступных районов города они попадают в водоворот страшных криминальных событий…
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.6 IMDb
- Режиссёр
Дэвид
Эйр
- Актёр
Джейк
Джилленхол
- Актёр
Майкл
Пенья
- Актриса
Анна
Кендрик
- Актриса
Натали
Мартинес
- Актёр
Фрэнк
Грилло
- ДХАктёр
Дэвид
Харбор
- АФАктриса
Америка
Феррера
- КХАктриса
Коуди
Хорн
- ШЭАктриса
Шондрелла
Эйвери
- КСАктёр
Кле
Слоун
- Сценарист
Дэвид
Эйр
- Продюсер
Тобин
Армруст
- Продюсер
Дэвид
Эйр
- ПЭПродюсер
Пол
Энтони Баррерас
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- МКХудожница
Мэри
Клер Хэннан
- ДДМонтажёр
Доди
Дорн
- РВОператор
Роман
Васьянов
- ДСКомпозитор
Дэвид
Сарди