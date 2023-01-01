Патруль времени (фильм, 1994) смотреть онлайн
9.01994, Timecop
Фантастика93 мин18+
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О фильме
Передвижения во времени породили новый тип преступлений. Можно изменять события прошлого, контролировать финансовые рынки и даже уничтожать целые народы. Правительство США создает специальное полицейское подразделение — патруль времени.
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СтранаСША, Канада
ЖанрФантастика
КачествоSD
Время93 мин / 01:33
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.9 IMDb
- Режиссёр
Питер
Хайамс
- Актёр
Жан-Клод
Ван Дамм
- Актриса
Миа
Сара
- Актёр
Рон
Сильвер
- Актёр
Брюс
Макгилл
- Актриса
Глория
Рубен
- СБАктёр
Скотт
Беллис
- ДШАктёр
Джейсон
Шомбинг
- Актёр
Скотт
Лоуренс
- КУАктёр
Кеннет
Уэлш
- БВАктёр
Брент
Вулси
- МВСценарист
Марк
Верхайден
- Сценарист
Майк
Ричардсон
- Продюсер
Моше
Дайамант
- Продюсер
Сэм
Рэйми
- РХХудожник
Ричард
Хьюдолин
- ЭКХудожница
Эннмари
Корбетт
- Оператор
Питер
Хайамс
- МАКомпозитор
Марк
Айшем