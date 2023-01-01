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Патруль времени

Патруль времени (фильм, 1994) смотреть онлайн

9.01994, Timecop
Фантастика93 мин18+

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О фильме

Передвижения во времени породили новый тип преступлений. Можно изменять события прошлого, контролировать финансовые рынки и даже уничтожать целые народы. Правительство США создает специальное полицейское подразделение — патруль времени.

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Страна
США, Канада
Жанр
Фантастика
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Патруль времени»