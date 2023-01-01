Пассажир 57 (фильм, 1992) смотреть онлайн
1992, Passenger 57
Боевики, Криминал80 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Чарльз Рейн — безжалостный и неистовый убийца-террорист. Джон Каттер — хладнокровный полицейский из службы безопасности авиакомпании. Схватка хорошего и плохого парней начинается в воздухе, затем продолжится на земле...
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Рейтинг
6.7 КиноПоиск
5.9 IMDb
- КХРежиссёр
Кевин
Хукс
- Актёр
Уэсли
Снайпс
- БПАктёр
Брюс
Пэйн
- ТСАктёр
Том
Сайзмор
- АДАктриса
Алекс
Дэтчер
- Актёр
Брюс
Гринвуд
- РХАктёр
Роберт
Хукс
- ЭХАктриса
Элизабет
Хёрли
- МХАктёр
Майкл
Хорс
- ММАктёр
Марк
Маколей
- Актёр
Эрни
Лайвли
- ДЛСценарист
Дэвид
Локери
- СРСценарист
Стюарт
Рэффил
- ДГСценарист
Дэн
Гордон
- ДППродюсер
Дэн
Полсон
- ЛРПродюсер
Ли
Рич
- ДСПродюсер
Дилан
Селлерс
- РДПродюсер
Роберт
Дж. Андерсон
- ЮМАктёр дубляжа
Юрий
Маляров
- АЗАктёр дубляжа
Алексей
Золотницкий
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- Актёр дубляжа
Андрей
Ташков
- ИПАктёр дубляжа
Игорь
Письменный
- АЕХудожник
Алан
Е. Мураока
- Оператор
Марк
Ирвин
- СККомпозитор
Стэнли
Кларк