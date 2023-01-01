Пассажир 57 (фильм, 1992) смотреть онлайн

Сюжет

Чарльз Рейн — безжалостный и неистовый убийца-террорист. Джон Каттер — хладнокровный полицейский из службы безопасности авиакомпании. Схватка хорошего и плохого парней начинается в воздухе, затем продолжится на земле...



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