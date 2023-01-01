Пассажир 57
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Пассажир 57

Пассажир 57 (фильм, 1992) смотреть онлайн

1992, Passenger 57
Боевики, Криминал80 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Чарльз Рейн — безжалостный и неистовый убийца-террорист. Джон Каттер — хладнокровный полицейский из службы безопасности авиакомпании. Схватка хорошего и плохого парней начинается в воздухе, затем продолжится на земле...

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Криминал, Триллеры

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пассажир 57»

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