Биография

Брюс Пэйн — британский актер, продюсер, сценарист, режиссер и монтажер. Родился в Лондоне 22 ноября 1958 года. Окончив школу, играл в Национальном молодежном театре, также принимал участие в Эдинбургском фестивале искусств. Позже решил продолжить образование в Королевской академии драматического искусства. Еще во время обучения заработал несколько престижных наград и выступал перед королевой Елизаветой Второй. Кинокарьера Брюса Пэйна началась с комедийной драмы «Рядовые на параде», где он исполнил одну из главных ролей. Особую популярность приобрел благодаря комедии «Подмена», в которой также сыграл роль одного из главных героев. Снимался в таких известных фильмах и сериалах, как «Подземелье драконов 2: Источник могущества», «Кин Эдди», «Клеопатра», «Зачарованные», «Ее звали Никита», также был продюсером картин «Стоик», «Заклятый враг», «Подлый удар» и режиссером и сценаристом киноленты The Silent Sweeper. В фильмографии более 90 работ.