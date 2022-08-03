Чистильщик (фильм, 1998) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Отгремели бои, и хрупкий мир пришел в опаленные огнем джунгли Анголы. Над страной взрывами забытых в земле мин перекатывается эхо войны. Повстанцы нападают на отряд саперов-чистильщиков...
СтранаСША
ЖанрБоевик, Приключения, Драма
КачествоFull HD
Время92 мин / 01:32
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
4.4 IMDb
- КВРежиссёр
Киони
Ваксман
- Актёр
Дольф
Лундгрен
- БПАктёр
Брюс
Пэйн
- КСАктриса
Клер
Стэнсфилд
- ЙРАктёр
Йен
Робертс
- ФБАктёр
Фэтс
Букхолейн
- СМАктёр
Сифисо
Мапханга
- РПАктёр
Росс
Преллер
- НБАктёр
Ник
Борэйни
- СКАктёр
Сесил
Картер
- ДДАктёр
Дэвид
Дюка
- КВСценарист
Киони
Ваксман
- КБСценарист
Кевин
Бернхардт
- ЙБПродюсер
Йорам
Барзилай
- ДЛПродюсер
Дэнни
Лернер
- Продюсер
Эли
Самаха
- ДВПродюсер
Дэвид
Варод
- КСХудожник
Карлос
Силва Да Силва
- СХХудожница
Сьюзэн
Хоуи
- АЯМонтажёр
Ален
Якубович
- КБМонтажёр
Кен
Блэкуэлл
- ЙВОператор
Йосси
Вейн