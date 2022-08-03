Чистильщик
Wink
Фильмы
Чистильщик
8.11998, Sweepers
Боевик, Приключения92 мин18+

Чистильщик (фильм, 1998) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Отгремели бои, и хрупкий мир пришел в опаленные огнем джунгли Анголы. Над страной взрывами забытых в земле мин перекатывается эхо войны. Повстанцы нападают на отряд саперов-чистильщиков...

Страна
США
Жанр
Боевик, Приключения, Драма
Качество
Full HD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Чистильщик»