Пароль «Рыба-меч»
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Пароль «Рыба-меч»

Пароль «Рыба-меч» (фильм, 2001) смотреть онлайн

7.82001, Swordfish
Боевики, Криминал95 мин18+

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Сюжет

Один из самых опасных шпионов в мире - харизматичный Гэбриэл Шир - работавший когда-то на ЦРУ, а ныне ставший гениальным преступником, задумывает украсть 9 миллиардов долларов из нелегальных правительственных фондов. Для этого ему нужна помощь суперхакера, способного взломать систему безопасности любой компьютерной сети. Таким умельцем является Стэнли Джобсон, который недавно отсидел срок за взлом ФБР.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Криминал, Триллеры

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пароль «Рыба-меч»»

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