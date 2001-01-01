Пароль «Рыба-меч» (фильм, 2001) смотреть онлайн

Сюжет

Один из самых опасных шпионов в мире - харизматичный Гэбриэл Шир - работавший когда-то на ЦРУ, а ныне ставший гениальным преступником, задумывает украсть 9 миллиардов долларов из нелегальных правительственных фондов. Для этого ему нужна помощь суперхакера, способного взломать систему безопасности любой компьютерной сети. Таким умельцем является Стэнли Джобсон, который недавно отсидел срок за взлом ФБР.



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