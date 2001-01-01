Пароль «Рыба-меч» (фильм, 2001) смотреть онлайн
7.82001, Swordfish
Боевики, Криминал95 мин18+
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Сюжет
Один из самых опасных шпионов в мире - харизматичный Гэбриэл Шир - работавший когда-то на ЦРУ, а ныне ставший гениальным преступником, задумывает украсть 9 миллиардов долларов из нелегальных правительственных фондов. Для этого ему нужна помощь суперхакера, способного взломать систему безопасности любой компьютерной сети. Таким умельцем является Стэнли Джобсон, который недавно отсидел срок за взлом ФБР.
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Информация
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ДСРежиссёр
Доминик
Сена
- Актёр
Джон
Траволта
- Актёр
Хью
Джекман
- ХБАктриса
Холли
Берри
- Актёр
Дон
Чидл
- Актёр
Сэм
Шепард
- Актёр
Винни
Джонс
- ДдАктриса
Дреа
де Маттео
- РМАктёр
Рудольф
Мартин
- Актёр
Зэк
Гренье
- КГАктриса
Камрин
Граймс
- СВСценарист
Скип
Вудс
- Продюсер
Брюс
Берман
- ДКПродюсер
Дэн
Краччиоло
- ЭДПродюсер
Энсон
Даунс
- ЛФПродюсер
Линда
Фавила
- ЛБАктёр дубляжа
Леонид
Белозорович
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- НТАктриса дубляжа
Нина
Тобилевич
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- РПАктёр дубляжа
Рудольф
Панков
- ХНХудожница
Ха
Нгуен
- ДХХудожник
Джей
Харт
- СЕМонтажёр
Стивен
Е. Ривкин
- ПКОператор
Пол
Кэмерон
- ПОКомпозитор
Пол
Оукенфолд
- Композитор
Кристофер
Янг